На грядущих выборах в Верховную Раду может сложиться довольно любопытный альянс Юлии Тимошенко и экс-главы СБУ Игоря Смешко.

По данным "Страны", в "Батькивщине" находят очень перспективным диалог с Игорем Смешко, который со скромной агитационной кампанией набрал 6% голосов на выборах президента. Результат самой Юлии Тимошенко, напомним, был 13,4%.

Об исходе переговоров скажет присутствие или отсутствие Смешко на предвыборном съезде "Батькивщины", который должен состояться до 10 июня.

Впрочем, по информации "Страны" Смешко уже нацелен на самостоятельную предвыборную кампанию. И активное участие в формировании его списка принимает министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Непосредственно от него проектом занимается Антон Геращенко. Они сейчас со Смешко как раз и решают кого и на каких условиях они будут брать в списки", - говорит источник "Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Тимошенко попутчики не нужны, "Батькивщина" пойдет на выборы в Раду самостоятельно.