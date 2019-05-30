Нацбанк на 30 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривниы к доллару на 30 мая установлен на уровне: 2668,3376 гривен за 100 долларов (+27,7209 гривен).

Также регулятор повысил курс евро на 21 копейку до 29,76 гривен за евро. Официальный курс евро на 30 мая установлен на уровне 2976,7974 гривны за 100 евро (+21,4192 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что в среду доллар на межбанке подпрыгнул сразу на 23 копейки.

Также мы писали о том, что причиной роста курса инвалют стали разговоры о дефолте Украины.