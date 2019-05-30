В Будапеште перевернулось туристическое судно во время прогулки на Дунае, погибли семь человек, передает Reuters. Судьба 19 человек неизвестна, их поиски продолжаются.

Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж. 32 человека были гражданами Южной Кореи.

Экскурсионная лодка под названием "Hableany" ("Русалка") имела две палубы и могла вместить до 45 человек для экскурсий. Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.

Судно затонуло около 21:00 29 мая после столкновения с другим кораблем у моста Магрит недалеко от парламента Венгрии. Сейчас поиски осложняются плохой погодой и температурой воды в реке. На месте ЧП находится министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.

Фото: 444.hu

Напомним, что в Будапеште после аварии снесло второй этаж автобуса с украинскими туристами.

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