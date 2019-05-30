Верховная Рада сегодня, 30 мая, рассмотрит проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, а также блок вопросов аграрной политики. Об этом свидетельствует план работы ВРУ, опубликованный на сайте парламента.

Депутаты начнут работу с социальных вопросов и законопроекта, направленного на развитие профессионального сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.

Рада планирует также назначить на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

После этого в плане работы - ряд законопроектов для включения в повестку дня сессии, в том числе о полном общем среднем образовании и повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности в авто.

Верховная Рада, кроме этого, намерена обратиться к международному сообществу насчет осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

Далее - проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Накануне Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно отставки премьер-министра, который свое заявление об освобождении от должности передал на рассмотрение парламента еще 22 мая. Проект постановления №10341 "Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича" депутаты намерены рассмотреть четырнадцатым вопросом.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет выполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.

Нардепы также планируют рассмотреть блок вопросов аграрной политики, в том числе о сельскохозяйственной кооперации.

В повестке дня ратификация изменений к соглашению между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии.

Дальше - вопросы информатизации, в том числе об электронных коммуникациях в повторном первом чтении.

В очередной раз в плане работы - ратификация соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

Напомним, что у Зеленского надеются, что Рада проголосует за отставку Кабмина.