Вчера Управление госохраны возглавил совершенно новый в украинской политике человек - Алексей Оцерклевич. Это известный "киборг" из Донецкого аэропорта.

На своем посту Оцерклевич сменит ставленника Порошенко Валерия Гелетея. Он выполнял для экс-президента массу деликатных задач и превратил УГО в карманную спецслужбу Банковой.

Повторится ли эта ситуация при новом руководителе - пока вопрос. С одной стороны для подполковника ВСУ нынешнее назначение - огромный карьерный рост. И обязан им Оцерклевич новому президенту.

С другой - военный давно знаком с адвокатом Коломойского Андреем Богданом, который недавно возглавил Администрацию президента. Вряд ли это случайное совпадение и наверняка этот фактор сыграл свою роль в решении президента.

"Страна" разбиралась, чем известен Алексей Орцеклевич.

Гиря и сломанная нога. Биография до АТО

Оцерклевич родом из Болграда Одесской области. О его биографии известно немного. На данный момент военный женат, есть два сына и дочь.

Имя военного впервые встречается в прессе в 2011 году. Он служил командиром десантной роты под Черниговом. И тогда чуть было не сел на пять лет за неуставные отношения.

Он решил наказать солдата из Донецка Алексея Дьяконова за его многочисленные взыскания. Последней каплей стало "покушение на святое" - Дьяконов, не в силах сложить парашют, начал в сердцах его топтать. После чего нарушителя доставили к ротному.

Оцерклевич, по легенде предложил парню самому придумать себе взыскание. А тот якобы согласился в качестве наказания таскать за собой двухпудовую гирю.

С этим предметом в руках Оцерклевич заставил солдата бегать вокруг казармы.

Во время пробежки Дьяконов уронил эту гирю на ногу. Произошел перелом, и военная прокуратура возбудила дело, которое, впрочем, до суда не дошло. Утверждалось, что гирю Дьяконов уронил уже после того, как в нарушение приказа продолжал пробежку, хотя командир велел остановиться.

Сам Дьяконов в комментарии местным СМИ заявлял, что произошел несчастный случай, в котором никто не виноват. А семья Оцерклевича заявляла, что этот случай намеренно раздуло начальство их сына, которое его недолюбливало за "шероховатость" характера.

Это похоже на правду - обычно неуставщина такого рода редко доходит до возбуждения дела. Если же начальство части решило вынести сор из избы, то скорее всего действительно имело зуб на Оцерклевича.

Донецкий аэропорт и Моторолла

АТО на Донбассе офицер встретил в должности замкомандира 1-го механизированного батальона 93-й ОМБр.

Эта бригада вела бои в Донецком аэропорту, который с 2014 по начало 2015 года удерживался украинскими войсками. Со стороны сепаратистов им противостоял батальон "Спарта" под командованием Арсена Павлова, известного как Моторолла.

Именно с ним связан эпизод, который стоил Оцерклевичу серьезных проблем в Украине. В декабре 2014 года, за месяц до того, как ВСУ отступили из аэропорта, Моторолла позволил украинским военным провести ротацию и вывезти раненых с территории аэропорта.

Это происходило под патронатом ОБСЕ. Украинских военных на выходе из "кольца" встречал сам командир сепаратистов, который вступил с ними в беседу.

"Ну что, долго еще бодаться-то будем?", - спросил Павлов у бойцов, сидящих в грузовике. К нему подошли комбат Оцерклевич, представившийся как "Купол" и позже попавший в плен комбат из другой бригады Олег Кузьминых.

Между ними произошел диалог о том, как украинцы смогут вывезти тела своих собратьев, которые лежат в терминале, уже контролируемом "Спартой". Военные и сепаратист договаривались спокойно, можно сказать по-дружески, хотя напряжение между ними ощущалось.

"Я очень доволен, что мы нашли общий язык, друг друга понимаем. Очень было приятно познамиться с командирами (сепаратистов - ред.) ... я думаю, что мы еще мировую будем праздновать. Просто я считаю, что это братская война, которая никому не нужна. Главное, чтобы у нас в верхах разобрались, а мы солдаты, нам сказали - мы делаем", - сказал Оцерклевич.

Моторолла ему ответил примерно в том же духе, но упрекнул, что со стороны аэропорта идет обстрел Донецка.

"Я считаю, что мы должны мириться, поэтому давайте не будем ругаться", - не стал развивать эту тему Оцерклевич и протянул Моторолле руку.

Этим рукопожатием и словами о "братской войне" комбат вызвал шквал негодования со стороны националистов. В соцсетях стали распространяться петиции с требованием отстранить его от командования, сослуживцы якобы стали писать рапорты о нежелании служить под его началом.

"Купол" потом оправдывался, что жал руку под прицелом автоматов и на самом деле "хотел задушить" Мотороллу. При этом на видео отчетливо видно, что украинские солдаты вооружены (и об этом звучит первый вопрос Мотороллы: "А чего с оружием, ребята?" "Война", - отвечают ему солдаты ВСУ).

Также комбат в свое оправдание говорил, что после того инцидента снова встречался с Павловым и, усыпив его бдительность, провез в расположение "киборгов" два грузовика боеприпасов.

Ту же версию озвучили вчера и в АП, решив, видимо, подстраховаться от упреков на тему рукопожатия:

"Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе – прямо на глазах у главаря русских наемников Моторолы", – говорят в администрации Зеленского.

Рукопожатие с Моторолой хоть и создало проблемы для Оцерклевича, но роковым не стало.

Уже в 2016-м году он был награжден Орденом Богдана Хмельницького III степени - "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при защите территориальной целостности Украины". В это время и позже он принимал участие в боях на Светлодарской дуге.

Отстранили за краники

А вот еще через год Оцерклевич снова проявил свой "шероховатый" характер.

В апреле 2017 он служил замкомандира 54-й мехбригады. Находясь на этом посту, он позвонил волонтеру Юрию Мысягину и показал условия проживания военнослужащих в палатках на Чугуевском полигоне.

Палатки стояли натурально в лужах, а у бойцов не было кранов для умывания. В такие условия вывели на отдых бойцов, которые 13 месяцев воевали на Светлодарской дуге.

Оцерклевич обратился в тыловые службы, и ему сказали, что надо написать заявку, и условия поправят где-то через неделю. Тогда офицер обратился к волонтерам, и уже на следующий день на полигон прислали краны.

В то же время Мысягин написал о ситуации в соцсети и выложил фото из палатки без кранов. В бригаду приехала комиссия во главе с генерал-майором Александром Краснооким, который решил отстранить Оцерклевича и перевести его на штабную работу "за утечку информации".

До назначения в УГО офицер служил замкомандира бригады, дислоцированной в Белой Церкви.

Чем владеет Оцерклевич и его семья

Перечень объектов недвижимости в декларации офицера весьма скромен - квартира в Киеве на 72 квардратных метра, купленная в 2016 году за 307 тысяч гривень - то есть где-то за 11 тысяч долларов.

Судя по метражу, это трешка (или двушка, если в новострое). А судя по цене - это явно заниженная стоимость, указанная в декларации. Столько не стоит в Киеве даже самая "убитая" квартира такого метража.

Больше никаких активов у Оцерклевича нет - даже автомобиля. В 2018 году он получал примерно 20 тысяч гривень зарплаты в месяц.

Знакомство с главой АП

С политикой десантник тем не менее никогда связан не был. Зато был знаком с адвокатом Коломойского Андреем Богданом, который часто ездил на фронт и тоже работал волонтером.

Их фото с Богданом от 2015 года до сих пор курсирует в соцсетях.

То есть можно предположить, что "Купола" порекомендовал Зеленскому именно Богдан, который сейчас возглавляет администрацию президента.

И здесь вырисовывается любопытная закономерность. Практически все силовики вокруг Зеленского - так или иначе связаны с Игорем Коломойским (чьим человеком считается Богдан).

С олигархом давно знаком новый начальник Генштаба Руслан Хомчак. А личным охранником Зеленского стал бывший охранник Коломойского Максим Донец.