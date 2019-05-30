Коммерсанты мгновенно отреагировали на фотографии президента Владимира Зеленского с шаурмой на фоне автозаправки. Так, на АЗС "Сокар" в Киеве в меню появилось "Президентское комбо" за 89 гривен. К донер-кебабу с говядиной или курицей, полагается еще и стаканчик кофе.

Фото: Страна.ua

Напомним, что вчера Зеленский, на которого недавно обрушились пользователи соцсетей после упоминания шаурмы в поздравлении с Днем Киева, дал ответ недоброжелателям, сфотографировавшись с этим блюдом на фоне АЗС.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - заявил Зеленский.

В поздравлении с Днем Киева Владимир Зеленский написал, что у Киева есть несколько черт, которые делают его уникальным - "это и запах цветущих лип и шаурма возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы".