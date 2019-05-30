Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, подозреваемого в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья для военных. Об этом Украинским новостям сообщил спикер суда Яна Квитченко.

По ее словам, решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая. "Суд удовлетворил ходатайства прокуроров", - сказала она. При этом, Квитченко не сообщила, какое имущество Аллерова арестовано, ссылаясь на то, что это закрытая информация.

Как сообщили источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), суд арестовал автомобили Аллерова и его семьи, а также недвижимость - квартиры.

Напомним, что Соломенский районный суд взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен. При этом Аллеров вышел из СИЗО спустя три дня после внесения залога.

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