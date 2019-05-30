Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в июне поднимут вопрос пленных украинских моряков. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"В декабре прошлого года планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и заключила моряков, переместив их на свою территорию. Встреча была отменена. Я думаю, это было правильно", - сказал Волкер.

Он подчеркнул, что США настаивают на освобождении моряков. "Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем удерживать моряков", - отметил спецпредставитель США. По словам Волкера, этот вопрос остается на повестке дня отношений США и России и будет обсуждаться на запланированной на июнь встрече президентов.

Однако, по его словам, кроме необходимости освобождения украинских моряков и кораблей, между РФ и США остается множество нерешенных проблем, которые нужно обсуждать. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе ядерными), ситуацию в Венесуэле, Сирии, Северной Кореи, дипломатическое противостояние, боевые действия на Донбассе и ситуация с Крымом.

Международный трибунал по морскому праву ожидает освобождения российской стороной украинских моряков до 25 июня 2019 года. В РФ уже отреагировали на это событие, заявив, как и до этого, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию трибунала.

Напомним, что Волкер призвал Россию освободить украинских пленных моряков.

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