В четверг, 30 мая, в северо-западной и центральной части Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории - сухо и до +32 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В северных областях синоптики обещают осадки. Термометр покажет +23… +29 днем и +14… +18 градусов ночью. На востоке Украины ожидается переменная облачность, погода будет жаркой - без осадков. Температура воздуха составит +29… +32 днем, ночью +15… +17 градусов. На юге осадки ожидаются только в Одесской области. Температура воздуха днем составит +25… +31, а ночью +15… +18. В западных регионах пройдут ливни. Температура воздуха достигнет отметки +15… +22 днем, а ночью снизится до +10...+15. В центральной части Украины местами тоже ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит в среднем +28, а ночью упадет до +15...+17.

В Киеве и в ночное, и в дневное время будет идти дождь, сопровождающийся раскатами грома и молниями. Днем +25… +27 градусов, а ночью похолодает до +16...+18 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик пообещала ощутимое похолодание после 30 мая.

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