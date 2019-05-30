Власти Британии в рамках борьбы с криминальными деньгами из России заблокировали в Лондоне три объекта недвижимости на общую сумму 80 миллионов фунтов. Владельцу прийдется дать пояснения компетентным органам и объяснить источники средств на столь масштабную покупку.

Об этом передает Forbes.

Расследование открыто в рамках закона против "грязных денег", который особое внимание обращает на Россию.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает, на какие средства были куплены три объекта недвижимости в Лондоне. Правоохранители полагают, что имущество могло быть приобретено на полученные нелегальными способами деньги. Вчера, 29 мая, ведомство объявило, что Высокий суд британской столицы обязал владельца раскрыть источники доходов. Кроме того, суд заблокировал недвижимость: ее нельзя продать, передать или разделить, пока идет расследование.

О каких именно объектах речь и кто ими владеет, в NCA не говорят. Утверждают лишь, что имущество "связано с политически значимым лицом, которое подозревается в причастности к серьезному преступлению". В NCA добавили, что эти три объекта в "престижных районах" Лондона были куплены за общую сумму 80 млн фунтов стерлингов и контролировались через офшоры. Владеет ли ими один и тот же человек, неясно: NCA в своем релизе указывает, что имущество принадлежит одному человеку (в оригинале - person), тогда как глава профильного отдела агентства Энди Льюис в приведенной там же цитате сказал "лица", то есть во множественном числе.

Льюис добавил, что им удалось получить ордер на раскрытие источника дохода во второй раз после вступления в силу законов о противодействии "грязным деньгам", в том числе из России. Их называют "законами МакМафии" (McMafia laws). Они вступили в силу в начале прошлого года и позволяют следователям изучать источники дохода влиятельных политиков из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону. Особое внимание уделяется россиянам, но не только им, говорил еще в сентябре 2018 года глава отдела NCA Дональд Тун.

В релизе NCA указано, что первый раз ордер был выдан еще в феврале 2018 года и касался двух жилых площадей в Лондоне, которые считались собственностью арестованного банкира из Азербайджана Джахангира Хаджиева и его жены Замиры. "Покупка элитной недвижимости часто используется для отмывания денег", - пояснил гендиректор Национального центра экономических преступлений (подразделение NCA) Грэм Биггар.

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