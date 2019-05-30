Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который вчера, 29 мая, вернулся в Украину, рассказал о том, как он в Брюсселе лицом к лицу столкнулся с Петром Порошенко.

Об этом политик рассказал в эфире канала Наш.Макси-ТВ.

Видео: НАШ.МАКСІ-ТВ

"Очень близко, прямо чуть лицами не столкнулись. И знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр... А я просто прошел мимо", - рассказал Саакашвили.

Он не уточнил когда именно это произошло, но скорее всего на 25-м съезде Европейской народной партии, который прошел еще в ноябре.

Саакашвили еще раз публично повторил, что у него есть личная причина быть на Порошенко злым, но нет личных обид. Также он утверждает, что ему якобы неинтересна месть экс-президенту.