После того, как спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку, влиятельные демократы в Конгрессе США выступили с требованиями инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа.

Таким образом в Демократической партии отреагировали на публичное выступление Роберта Мюллера, который подвел итоги работы следствия относительно вмешательства России американские выборы, передает Голос Америки.

Роберт Мюллер заявил, что выдвижение обвинений президенту США противоречило бы Конституции и правилам Министерства юстиции, и было бы несправедливым.

"После следствия, если бы мы были уверены, что президент однозначно совершил преступление, мы бы так и сказали. Для того, чтобы принять меры против действующего президента надо принимать "процедуру, отличную от системы преследования преступлений", - отметил Мюллер.

В Белом доме заявили, что текст доклада следствия Мюллера "говорит сам за себя".

"Не было заговора, не было уголовного преступления - и Минюст США подтвердил, что не было и препятствования правосудию. Независимый прокурор Мюллер также заявил, что министр юстиции Барр добросовестно вел себя с предоставленным ему докладом. После двух лет работы независимый прокурор США, перелистывает эту страницу - и остальные должны сделать то же самое", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Зато в Демократической партии США увидели в отдельных фразах произнесенных Мюллером сигнал, что только Конгресс может взять на себя миссию предъявления обвинений президенту США. Многочисленные законодатели-демократы выступили за начало процедуры импичмента.

"Заявление Мюллера подчеркивает то, что и так знают те, кто читал его доклад: он являет собой представление на импичмент, а действовать должен именно Конгресс", - заявила в Twitter сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

"Заявление Мюллера четко указывает: Конгресс имеет законное и моральное обязательство немедленно начать процедуру импичмента", - считает сенатор-демократ Корри Букер, который, как и Уоррен, участвует в президентской гонке-2020.

Камала Харрис, сенатор-демократ также призывает к импичменту.

"Надо начинать процедуру импичмента. Это - наш конституционный долг", - уверена Харрис.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что разгромно выиграет выборы в 2020 году, если про него перестанут писать фейковые новости.