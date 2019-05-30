Под Ровно разбился военный вертолет. Погиб комбриг 16-й бригады и 4 члена экипажа
Вчера вечером, 29 мая, в Ровенской области, возле села Сестрятин Радивиловского района, потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибло пять человек, среди которых и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8.
В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.
Причины авиационной катастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия.
Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.
Нет слов, чтобы выразить всю скорбь... Светлая память...", - написали военные.
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
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