Вчера вечером, 29 мая, в Ровенской области, возле села Сестрятин Радивиловского района, потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибло пять человек, среди которых и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8.

В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Причины авиационной катастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия.

Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

Нет слов, чтобы выразить всю скорбь... Светлая память...", - написали военные.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

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