В управление экологии и природных ресурсов КГГА призвали жителей столицы присоединиться к флешмобу #ековипускной, отказавшись от использования воздушных шариков во время выпускных. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что данный флешмоб предлагается поддержать всем школам и учебным заведениям Киева.

"Школьникам следует знать, что воздушные шарики разлагаются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики - около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды, например, высадить цветы, найти альтернативу шарикам", - предложил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

При этом, в общественной инициативе UAnimals отмечают, что:

воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После отпуска в небо, они затем падают обратно на поверхность земли и в водоемы;

натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала. Уже довольно хорошо известно, насколько пластик вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека;

яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц. Многие животные не способны отличить пищу от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков.

Как добавили в КГГА, данный экологический флешмоб также призвали поддержать министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Ранее сообщалось, что украинцев призвали не нести на кладбища цветы и венки из пластика.

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