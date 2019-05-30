В среду, 29 мая, постоянная комиссия по вопросам здравоохранения единогласно отклонила Проект решения "О прекращении деятельности Детской клинической больницы №7 Печерского района Киева, путем ее присоединения к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат фракции "Самопомощь" Наталья Манойленко.

Фото: Facebook/Наталія Манойленко

По ее словам, аргументы директора Департамента здравоохранения Гинзбург В. Г. относительно причин инициативы по ликвидации ДКБ №7 звучали совершенно неубедительно.

"Я призвала госпожу Гинзбург прекратить создавать видимость реформ в медицинской отрасли путем бесконечных реорганизаций " и "оптимизаций" медицинских учреждений и заведений. Необходимо строить новые современные, светлые и энергоэффективные здания, оборудовать их современным медицинским оборудованием, а не жонглировать остатками той материально-технической базы, которая осталась. Фракция "Самопомощь" готова своими голосами поддержать все инициативы, направленные на выделение дополнительного финансирования для улучшения доступности и качества лечения в городских медицинских учреждениях. А вот непрозрачную возню со сменой вывесок в ущерб пациентам мы категорически не поддерживаем", - написала депутат.

Скриншот: Facebook/Наталія Манойленко

О том, что в Киеве ликвидируется Детская клиническая больница №7 по улице Котельниковой, 95, в которой обслуживалась большая часть жителей Печерского района столицы, стало известно на прошлой неделе. КГГА вынесла решение о прекращении деятельности Киевской городской клинической больницы №7.

В решении отмечалось, что медучреждение присоединится к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии с целью оптимизации существующих ресурсов системы охраны здоровья г. Киева.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет разрешил слияние клиник "Добробут" и "Борис".

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