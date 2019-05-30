"Самопомощь" назвала список депутатов, которые возглавят избирательный список на парламентских выборах
Глава фракции "Объединение "Самопомощь" в Верховной Раде Олег Березюк, зампред паралмента Оксана Сыроид , зампред фракции Самопомощи" в Раде Олег Лаврик, депутаты Рады от "Самопомощи" Роман Семенуха и Татьяна Острикова будут возглавлять избирательный список партии "Самопомощь" во время выборов.
Список кандидатов в депутаты ВРУ был оглашен на форуме партии в среду, сообщают УН.
Затем в списке идут депутаты от фракции "Самопомощь" в Раде:
- Любомир Зубач;
- Тарас Пастух;
- Руслан Сидорович;
- Ирина Сысоенко;
- Анна Романова;
- Игорь Диденко;
- Павел Костенко;
- Сергей Кираль.
Кроме этого, на форуме был составлен рейтинговый список региональных лидеров для выдвижения в кандидаты в парламент.
По итогам тайного голосования победителями по макрорегионам, которые войдут в первую пятерку рабочего списка лидеров партии в регионах, стали:
- Ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад")
- Юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток")
- Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область)
- Депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).
Отмечается, общий избирательный список будет формироваться из 3 рабочих списков: список действующих депутатов Рады, список лидеров партии в регионах и лидеров общественных мнений и экспертной среды.
Общий избирательный список партии будет формироваться путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка.
При этом каждых три порядковых номера окончательного избирательного списка партии будут включать представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.
Ранее сообщалось, что из "Самопомощи" вышли еще пять депутатов.
Также мы писали, что в "Самопомощи" заявили, что их законопроект не ограничивает полномочия президента. Текст передали команде Зеленского.