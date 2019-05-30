Глава фракции "Объединение "Самопомощь" в Верховной Раде Олег Березюк, зампред паралмента Оксана Сыроид , зампред фракции Самопомощи" в Раде Олег Лаврик, депутаты Рады от "Самопомощи" Роман Семенуха и Татьяна Острикова будут возглавлять избирательный список партии "Самопомощь" во время выборов.

Список кандидатов в депутаты ВРУ был оглашен на форуме партии в среду, сообщают УН.

Затем в списке идут депутаты от фракции "Самопомощь" в Раде:

Любомир Зубач;

Тарас Пастух;

Руслан Сидорович;

Ирина Сысоенко;

Анна Романова;

Игорь Диденко;

Павел Костенко;

Сергей Кираль.

Кроме этого, на форуме был составлен рейтинговый список региональных лидеров для выдвижения в кандидаты в парламент.

По итогам тайного голосования победителями по макрорегионам, которые войдут в первую пятерку рабочего списка лидеров партии в регионах, стали:

Ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад") Юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток") Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область) Депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).

Отмечается, общий избирательный список будет формироваться из 3 рабочих списков: список действующих депутатов Рады, список лидеров партии в регионах и лидеров общественных мнений и экспертной среды.

Общий избирательный список партии будет формироваться путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка.

При этом каждых три порядковых номера окончательного избирательного списка партии будут включать представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.

Ранее сообщалось, что из "Самопомощи" вышли еще пять депутатов.

Также мы писали, что в "Самопомощи" заявили, что их законопроект не ограничивает полномочия президента. Текст передали команде Зеленского.