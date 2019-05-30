В США мужчина пытался сжечь себя на лужайке Белого дома
В США на лужайке перед Белым домом мужчина попытался совершить акт самосожжения. Попытку самоубийства удалось вовремя остановить. Об этом сообщает The Independent.
"Секретная служба США сообщила о попытке самоубийства мужчины после того, как он поджег себя возле газона Белого дома", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел после 12:00 по местному времени. Необходимую помощь мужчине оказали чиновники Службы национальных парков и Парковой полиции США. Его отправили в госпиталь.
Ранее "Страна" сообщала, что в результате стрельбы в Вашингтоне погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
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