В США на лужайке перед Белым домом мужчина попытался совершить акт самосожжения. Попытку самоубийства удалось вовремя остановить. Об этом сообщает The Independent.

"Секретная служба США сообщила о попытке самоубийства мужчины после того, как он поджег себя возле газона Белого дома", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел после 12:00 по местному времени. Необходимую помощь мужчине оказали чиновники Службы национальных парков и Парковой полиции США. Его отправили в госпиталь.

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