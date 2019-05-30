Вернувшийся в Украину политик Михаил Саакашвили заявил, что его не интересуют политические должности. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала "НАШ".

"Я три раза отказывался от предложения Порошенко становиться премьер-министром. Почему? Потому что я не хотел быть свадебным генералом на свадьбе у барыг. В этот раз, я думаю, он (президент Владимир Зеленский – ред.) найдет себе молодого, перспективного, симпатичного премьер-министра", – ответил политик на вопрос, хочет ли он возглавить правительство.

Также Саакашвили утверждает, что когда он "бегал по крышам, Украина летела к черту и она могла слететь с крыши", а теперь "появилась надежда".

"Я то, что нужно для продвижения этой надежды, делаю. Для меня должности – точно не первый выбор. Я думаю подбирать новых людей, помочь, натренировать. Если я смогу быть где-то играющим тренером, с удовольствием, пожалуйста", – объяснил политик.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернутся в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела.

Как сообщала "Страна", 12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

Как известно, Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года.