Лондонский футбольный клуб "Челси" в финале Лиги Европы уверенно обыграл еще один лондонский клуб - "Арсенал". Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу команды Маурицио Сарри, который взял первый трофей в своей тренерской карьере.

Матч на Олимпийском стадионе в столице Азербайджана Баку начался с небольших скоростей. Казалось, что футболисты устали от долгого перелета, или до сих пор не приспособились к климату. Этому свидетельствовали и две "баранки" на табло после первого тайма.

Но на второй тайм как-будто вышли совсем другие команды. "Челси" с первых минут после перерыва прижали канониров и уже на 49-й минуте бывший игрок "Арсенала" Оливье Жиру открыл счет в матче. Далее команда Сарри показала чемпионский футбол и еще трижды поразила ворота соперника - Педро (60'), Азар (65', с пенальти, 72'). Канониры смогли отличиться только один раз - на 69-й минуте забил Ивоби.

Напомним, что это третий в истории финал Лиги Европы, в котором играли клубы из одного чемпионата. В первом из них – португальском – "Порту" минимально победил "Брагу" в Дублине в 2011 году. Через год в Бухаресте "Атлетико Мадрид" оказался сильнее "Атлетика" в испанском дерби – 3:0.

Следует отметить, что для "Арсенала" победа в сегодняшнем матче была единственным шансов попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Челси вернули УЕФА 6 тысяч непроданных билетов на финал Лиги Европы.

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