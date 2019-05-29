Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который вернулся сегодня в Украину, заявил, что у него нет амбиций в вопросе обретения определенных должностей, включая премьер-министра Украины. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Наш" вечером в среду.

Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если президент Украины Владимир Зеленский все же предложит ему должность премьер-министра, Саакашвили сказал: "В этот раз я думаю, он (Зеленский) найдет себе молодого, перспективного симпатичного украинского премьер-министра, а они могут позвонить мне хоть в три часа утра, я им посоветую, если они захотят услышать мои советы".

Как сообщалось, сегодня в 17:28 самолет, на котором Саакашвили летел из Польши в Украину, приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Также мы писали, что партия Саакашвили намерена пойти на выборы в парламент Украины.