Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов в Украине. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Президент Порошенко жаловался нам, что мы не делаем достаточно для его поддержки. Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", - сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.

Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером в Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.

Ранее сообщалось, что Порошенко наградил Волкера орденом.

Также мы писали, что по словам Волкера, Украине больше не нужно выполнять Минские соглашения.