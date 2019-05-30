Президент Беларуси Александр Лукашенко познакомил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с сотрудницей своей службы протокола Дарьей Шманай перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает "Наша Нiва".

"Поцелуй! Ну что ты?!" - обратился Лукашенко к Назарбаеву.

Однако бывший лидер Казахстана это предложение не принял. Он только задал девушке какой-то вопрос, на который она ответила утвердительно.

Напомним, в ходе заседания Евразийского экономического совета Лукашенко предложил выжать из Назарбаева как можно больше положительного для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Президент Беларуси подчеркнул, что предоставление Назарбаеву титула почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета нельзя считать "каким-то подарком человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел".

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. Он является рекордсменом по времени пребывания у власти на постсоветском пространстве. Также он пожизненно носит титул Великого Елбасы ("лидер нации").

Ранее "Страна" рассказывала, что после отставки Нурсултана Назарбаева в Казахстане появятся проспекты его имени.

Еще мы писали, что после ухода Назарбаева жители Казахстана бросились покупать доллары и обвалили курс тенге.