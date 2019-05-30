За прошлые сутки на территории храмов в Киевской области произошло несколько краж. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 29 мая.

Так, в селе Пятигоры Тетиевского района неизвестные ночью выкрали из храма икону Божьей матери, стоимость которой сейчас устанавливается.

Также в населенном пункте Калита Броварского района из местной церкви украли серебряные крестики, денежные пожертвования и старинные иконы, датированные XVII и началом XIX века.

Как сообщают в полиции, в Вышгороде из местной церкви пропали пять икон, две из которых датированы концом XIX и началом ХХ века.

По данным правоохранителей, во всех случаях преступники проникли в храмы с помощью взлома замков. В данный момент полиция разыскивает лиц, которые причастны к кражам.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что под Черновцами сторонники ПЦУ атаковали храм. Прихожане обратились к Зеленскому.

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