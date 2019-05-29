Народный депутат из фракции БПП Игорь Кононенко (он считается правой рукой бывшего президента Петра Порошенко - прим. ред.) принял решение уступить свое место в партийном списке "Европейской солидарности" новым политикам. Об этом он написал в своей Facebook.

По его словам, он хочет дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому и оставляет партийные должности. "Это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", - аргументирует свое решение нардеп.

Кроме того, по данным "Страны", он также отказался от своей должности главы партии в Киевской области.

При этом Кононенко не комментирует - пойдет ли он на выборы по мажоритарному округу в Киевской области, который он окучивал последние несколько лет.

Напомним, что журналист Дубинский объявил, что идет на выборы как раз округу Кононенко под Киевом. Этот округ отметился рядом скандалов накануне выборов президента.

Ранее "Страна" разбиралась в переименовании БПП в "Европейскую солидарность". В частности, отмечалось, что после ухода со своего поста Петр Порошенко стремительно теряет политический капитал.

Старая партия под новым названием также объявила, что 31 мая, уже под обновленным брендом, проведет свой съезд. На нем она решит, что пойдет на досрочные выборы в парламент. Сам Порошенко, по идее, останется руководить бывшим блоком своего имени. Однако стремление убрать это имя из названия говорит о том, что Петр Алексеевич в бывшей партии власти оценивается как фигура токсичная.