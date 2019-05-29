До конца 2019 года Министерству финансов Украины предстоит выплатить пять миллиардов долларов по внешнему и внутреннему долгу. Такие цифры озвучил во время переговоров с МВФ глава Нацбанка Яков Смолий, передает UBR.ua.

Кроме того, председатель НБУ отчитался о сокращении золотовалютных резервов Нацбанка в мае, которые были урезаны с $20,5 млрд. до $19,3 млрд.

Отмечается, что это было вызвано огромной суммой выплат по госдолгу Украины за этот месяц - около $2 млрд.

Напомним, сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, сообщалось, что глава СНБО Украины Александр Данилюк сообщил, что новое украинское правительство намерено активно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями касательно подготовки новой программы.