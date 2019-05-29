Нардеп Украины Надежда Савченко сообщила о намерении участвовать во внеочередных выборах в парламент, которые состоятся 21 июля. Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в этих выборах. Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием. Потому что в бюллетене вы найдете две партии, которые вам бросятся в глаза и не забудутся - это будет "Слуга народа" и "Надежда Савченко". Все остальное вы будете искать и путать", - заявила Савченко.

По ее словам, дата съезда партии пока неизвестна.

"О том, какая это будет команда, - вы увидите после собрания открытые списки, я смогу объяснить и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной. Дата собрания еще неизвестна", - добавила Савченко.

Видео: YouTube/112 Украина

Как писала "Страна", 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля текущего года. 20 мая президент Владимир Зеленский распустил парламент восьмого созыва.