В среду, 29 мая, в работе социальной сети Facebook произошел новый глобальный сбой. Наиболее подверженными неполадке оказались пользователи соцсети в Лондоне, Милане, Берлине, Париже и на обеих побережьях США. Кроме того, сообщения об ошибках приходили и из Украины. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.

У пользователей возникают проблемы в работе сайта, а также с непосредственно входом в социальную сеть. Большинство сообщают о том, что вместо страниц, они видят пустой белый лист.

Фото: downdetector.com

Как сообщала "Страна", в другом крупном сбое у Facebook также наблюдались проблемы в Лондоне, Париже, Берлине и Южной Америке.

Напомним, что основатель WhatsApp призвал студентов Стэнфорда удалить свои аккаунты из соцсети Facebook. Свою речь предприниматель завершил словами о том, как пользователи легитимизируют влияние корпораций: