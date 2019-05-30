Президента Украинской ассоциации футбола и нардепа от БПП Андрея Павелко избрали председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Такое решение было принято в среду, 29 мая, в Баку на заседании Исполнительного комитета УЕФА.

В феврале 2019 года Андрей Павелко был избран в обновленный состав Исполкома УЕФА на 43-м очередном Конгрессе УЕФА в Риме. Ранее федерация футбола Украины (ФФУ) изменила свое название на украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Как сообщала "Страна", УЕФА отложил на месяц изменения в футбольных правилах. Новая дата - 25 июня. В частности, игрокам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре от нее.

Напомним, что Федерацию футбола Украины переименовали в Украинскую ассоциацию футбола.