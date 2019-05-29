Главный фигурант так называемого газового дела Александр Онищенко заявил, что ему мешают вернуться в Украину некие силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как рассказал нардеп, после года слушаний в Печерском райсуде Киева по апелляции САП его дело было выделено из общего производства и перенесено в Соломенский райсуд.

По словам Онищенко, случилось это после его заявления о намерении вернуться и "добровольно принять участие в судебном процессе, а также дать широкие показания по коррупции Порошенко".

"Кто-то не хочет моего возвращения. Кто - думайте сами", - подытожил нардеп.

Напомним, Онищенко бежал из Украины в 2016 году. На его имущество был наложен арест. Он подозревается в организации незаконной схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн.

Как сообщалось, 21 мая он анонсировал свое возвращение и заявил, что может принять участие в выборах в Раду. 23 мая суд отказался принимать решение об отмене розыска; слушания перенесли на 31 мая.

Ранее мы писали, что нардеп Онищенко установил премии за расследования о Порошенко и его окружении.