Законопроект об импичменте за авторством президента Зеленского опубликован пресс-службой Верховной Рады. Он был зарегистрирован в парламенте Украины 29 мая 2019 под № 10340.

В частности, проект закона предусматривает, что:

Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (226 голосов); С целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи; Защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины; Специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления; Пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну); После принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления); Решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного суда и Верховного суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины; Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады; В случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Кроме этого, на сайте Рады появился текст законопроекта "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления", который был подан народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Как сообщала "Страна", Зеленский прокомментировал задержание агитирующих за его импичмент в Ровно. В полиции отметили, что двое местных жителей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - проводили несанкционированный митинг.

Напомним, что у Зеленского рассказали, кто поведет "Слугу народа" на досрочные парламентские выборы.