С понедельника Иван Баканов является временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, пока Василий Грицак находится в отпуске. Об этом сообщили в спецслужбе, передает Интерфакс-Украина.

"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сказали в СБУ в среду.

Также в спецслужбе напомнили, что согласно процедуре первый заместитель назначается вр и.о на время пребывания главы Службы в отпуске.

При этом, когда именно Грицак должен вернуться из отпуска, источник не сообщает.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак не писали заявления об отставке, в отличие от других чиновников из действующей власти.

Также мы писали, что Порошенко напоследок присвоил главе СБУ Грицаку звание Героя Украины.