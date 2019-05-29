В полицию на "горячую линию" поступили звонки о массовом минировании торговых центров, вокзалов и жилых домов в Виннице и Львове. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Также в Виннице "заминировали" 28 объектов, среди которых жилые дома, детские сады, торговые центры, транспорт и железнодорожный вокзал.

"Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуируют людей и жителей прилегающих к "заминированным" объектам территорий. На объектах работают взрывотехники, кинологи, спасатели, медиками и следственно-оперативная группа.

Ст. 259 УК Украины:

1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Как сообщала "Страна", в центре Киева "минировали" оборонный завод Квант.

Напомним, что в Одессе заминировали аэропорт, три ТРЦ и восемь отелей. Спасателям пришлось эвакуировать людей.