Президент Зеленский во время брифинга во Львовской области, где в Сокольском районе на шахте "Лесная" в результате аварии погибли два горняка, сообщил о созыве профильного заседания СНБО.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - цитирует Зеленского пресс-служба после посещения им шахты в среду вечером, 29 мая.

В информации отмечается, что "ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая". Зеленский также подчеркнул, что готов поучаствовать в решении жилищного вопроса семей двух шахтеров, погибших минувшей ночью. Также они получат финансовую поддержку от государства. "Уже принято решение выделить по 100 000 гривень", - сообщил он.

Как сообщала "Страна", во Львовской области объявили траур по погибшим шахтерам.