"Арсенал-Киев" по итогам чемпионата Украины (УПЛ) в сезоне 2018/2019 оставит Премьер-лигу Украины. В заключительном туре киевская команда со счетом 1:3 уступила львовским "Карпатам" и заняла последнее место в турнирной таблице.

Львовские "Карпаты" и одесский "Черноморец" заняли 10 и 11 места соответственно. Львовян и одесситов ожидают поединки плей-офф за право "сохранения прописки". Донецкий "Олимпик" занял 9 место и сохранил место в высшем дивизионе.

9. Олимпик - 34 очка

10. Карпаты - 33

11. Черноморец - 31

12. Арсенал - 26

Футболисты "Карпат" в переходных матчах сыграют против луцкой "Волыни" (третье место в Первой лиге), игроки "Черноморца" с "Колосом" (из Ковалевки, Киевской области), ставшего вторым во втором дивизионе чемпионата Украины.

Матчи плей-офф за Высшую лигу пройдут 4 и 8 июня. Место "Арсенал-Киев" в УПЛ займет "Днепр-1", который выиграл Первую Лигу.

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