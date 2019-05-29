Верховный суд не удовлетворил иск о назначении советника президента Владимира Зеленского Андрея Богдана главой администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в среду, 29 мая. 

Отмечается, что производство по иску Общественного люстрационного комитета не было открыто. Суд мотивировал данное решение тем, что обжаловать назначение могут сам Андрей Богдан, а также лица, чьи права, свободы и интересы затронуты этим назначением.  

"Верховный Суд отказал истцу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят либо прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается", - сообщили в суде.

Так как истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском

Ранее в Минюсте сообщили, что Богдан подпадает под закон о люстрации, в связи с чем он не может занимать должность главы АП

После того, как Богдан был назначен главой администрации президента, на Зеленского подали в суд. Активисты потребовали, чтобы Зеленский отменил свой указ, так как Богдан занимался антикоррупцинной деятельностью во времена президентства Виктора Януковича. 

Напомним, Андрей Богдан был назначен главой Администрации президента Украины 21 мая.

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