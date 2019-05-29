Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Максима Донца на должность заместителя начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.

Служба безопасности президента Украины - это личная охрана главы государства. При Порошенко этот пост занимал Юрий Федоров, которого экс-президент уволил еще до своего ухода с должности.

Максим Донец

Соответствующий указ №337/2019 опубликован на официальном сайте главы страны в среду вечером.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Скриншот: president.gov.ua

Как писала "Страна", Максим Донец являлся охранником Игоря Коломойского, который сопровождал Зеленского 8 февраля, во время акции протеста участников боевых действий против участия "клоунов" в президентской кампании.

Как известно, он долгие годы работал с олигархом, после чего стал сопровождать Владимира Зеленского.

Напомним, 3 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил с должности замначальника Управления государственной охраны, начальника Службы безопасности президента Украины Юрия Федорова. На должность главы Службы безопасности президента был назначен в 2014 году, заменив уволенного и. о. президента Александром Турчиновым Константина Кобзаря.