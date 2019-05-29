Продолжается судебная тяжба между коллективом газеты "Запорожская правда" и облсоветом Запорожья, пока дело на стадии кассации, но редакция будет идти до конца, вплоть до обращения в Европейский суд. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ с ссылкой на и.о. главного редактора "Запорожской правды" Наталью Зворыгину.

Более года областная газета с более чем столетней историей борется за свою независимость. Все началось с того, что когда облсовет вынес в мае 2018 года на сессию вопрос о разгосударствлении газеты, для принятия положительного решения не хватило всего двух голосов. Депутаты не захотели передавать права на управление газетой трудовому коллективу. "Дело в том, что один из областных депутатов решил прибрать газету к своим рукам, когда же увидел серьезное сопротивление, начал просто уничтожать издание", - объясняет Наталья Зворыгина.

После этого редакции пришлось подавать в суд от лица одной из читательниц газеты, представительницы запорожской общины. Суть иска - ликвидация "Запорожской правды" нарушает защиту прав местных жителей к доступу к информации и на свободу слова.

Суд первой инстанции принял решение в пользу депутатов, но редакция подала апелляцию. И 3 апреля Апелляционный суд Днепра принял решение в пользу запорожской общины. Теперь главная задача коллектива "Запорожской правды" - это постановление воплотить в жизнь. Но, по словам Натальи Зворыгиной, это невероятно трудно, ведь депутаты игнорируют решения суда. Областной совет подал кассационную жалобу, но этот момент не должен влиять на исполнение решения апелляции.

Проблема еще и в том, что из-за отсутствия решения областного совета, который является учредителем коммунального издания, газета потеряла свидетельство. За долги по коммунальным услугам редакцию отрезали от электроснабжения и теперь на привычном рабочем месте коллектив собирается только дважды в неделю и то на несколько часов. Кроме того, люди не получают зарплату.

"Вот и получается, что люди на работу ходят, зарплату им начисляют, а чем рассчитываться - не известно, - рассказывает Наталья Зворыгина. – Чтобы как-то уладить ситуацию, я организовывала круглый стол, на который пригласила и представителей областного совета, и депутатов, и председателей профильных комиссий, и представителей фискальных служб, Пенсионного Фонда. Однако пришли лишь представители фискальных служб, которые разъяснили, что за несвоевременную уплату налогов предприятие будет наращивать долги, а работники остаются без заработной платы, и без социальной защищенности".

Юристы отмечают, что ответственность за ситуацию несет областной совет. Поэтому решили: если никаких действий в ближайшее время не будет сделано для разрешения ситуации, за свои заработные платы журналисты будут бороться через суд.

"Ближайшая сессия областного совета – 30 мая, если наш вопрос не будет рассмотрен, передаем дело в исполнительную службу, которая в принудительном порядке должна удовлетворить постановление суда", - говорит главред. Она подчеркивает, что "если вдруг случится самое худшее и мы проиграем кассацию, будем обращаться в Верховный Суд Украины, а в крайнем случае – пойдем в Европейский суд по делам человека".

"Нашей газете – 102 года, это бренд Запорожской области, известное и уважаемое издание. Но не только в этом заключается особенность "Запорожской правды". Газета на сегодня - единственное украиноязычное издание в регионе. Учитывая, что за двести километров от нас идет война, особенно актуально и крайне важно, чтобы газета с патриотическими, проукраинскими взглядами продолжала работу и дальше", - отмечает Зворыгина.

Напомним, что в НСЖУ составили антирейтинг врагов реформирования прессы. В этот антирейтинг за сознательное препятствование разгосударствлению газеты "Запорожская правда" внесены должностные лица Запорожской области – председатель Запорожской ОГА Константин Брыль, его заместитель Эдуард Гугнин и председатель Запорожского облсовета Григорий Самардак.

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