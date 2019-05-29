Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО). На этот пост назначен подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич.

Указы опубликованы на сайте президента.

Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник АТО. Он был заместителем командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП).

Там он стал знаменит тем, что во время встречи с противником пожал руку командиру сепаратистов "Моторолле" и назвал войну "братской, которая никому не нужна".

Позже Оцерклевич оправдывался за это, заявив, что, на самом деле хотел "Мотороллу" задушить.

Еще одним указом Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО и назначил на эту должность Вячеслава Штучного.

Вячеслав Штучный, является кадровым работником УГО.

Напомним, что Гелетей подал рапорт о своем увольнении с поста сразу после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. В январе Гелетей отметился своим заявлением о том, что спасал жизнь экс-президенту Петру Порошенко 11 раз.