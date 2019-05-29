Бывший глава Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили выступил со своей первой речью перед журналистами, сразу после своего возвращения в Украину.

Как сообщает корреспондент "Страны", Саакашвили начал говорить на украинском языке, но потом перешел на русский.

"Очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю... Горжусь, что благодаря решению президента Зеленского имею честь быть согражданином тех 65 млн украинцев, о которых Зеленский упомянул в своей речи в парламенте... Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину".

Также он добавил, что Зеленский, вернув ему гражданство, показал, что он самостоятельный и смелый политик. И что он непростой парень, который всех приятно удивит.

По словам Саакашвили, переговоров о должностях он с Зеленским не вел.

Как сообщалось, сегодня в 17:28 самолет, на котором бывший глава Грузии летел из Польши в Украину, приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников.

Как сообщала "Страна", в зале ожидания аэропорта собралось несколько десятков человек с группы поддержки "Рух новин сил", у всех в руках плакаты и флаги.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернутся в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела.