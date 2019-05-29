Президент Владимир Зеленский в среду, 29 мая, как и обещал, приехал во Львовскую область из-за аварии на шахте Лесная, где погибли двое горняков. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента в Twitter.

"Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Сразу отправился на шахту Лесная, где погибли горняки", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на среду в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате погибли два горняка. Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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