В среду, 29 мая, представители Госбюро расследований (ГБР) пришли в Администрацию президента в рамках осмотра ситуационной комнаты по делу об исчезновении из АП мониторов и серверов. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Украинские новости.

"Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - заявил он. Глава ведомства отметил, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела.

Кроме того, представители ГБР попросили у сотрудников СБУ оперативное сопровождение при расследовании указанного производства.

Накануне новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.

Как сообщала "Страна", бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что главный ситуационный центр СНБО, в котором находится соответствующее оборудование, работает в штатном режиме и охраняется.

Напомним, что секретарем СНБО назначен Александр Данилюк.