В сети появилось фотография, на которой глава администрации президента Андрей Богдан ставит "рожки" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как видно на фото, президент фотографировался со своим фанатом на одном из сегодняшних мероприятий. В этот момент к ним сзади подкрался Андрей Богдан, который с широкой улыбкой на лице поставил Зеленскому "рожки", попав на снимок.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал еще одно фото, на котором дал ответ недоброжелателям после упоминания шаурмы в поздравлении с Днем Киева. На нем гарант показал, как ест шаурму вместе с главой администрации президента Андреем Богданом и двумя его замами - Юрием Костюком и Кириллом Тимошенко.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - говорится в подписи к фото.

Напомним, после того, как Зеленский поздравил украинцев с днем Киева, упомянув, как он приехал покорять столицу в 2003 году, пользователи соцсетей начали активно обсуждать речь гаранта. Особо досталось упоминанию о том, что Киев у Зеленского ассоциируется, в том числе, с шаурмой у метро.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы..." - говорилось в тексте на странице президента в Facebook.