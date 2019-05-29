В Украине анонсировали спецоперацию "Бастион", по итогам которой планируется перечислять в госбюджет дополнительно до 2 миллиардов гривен в месяц. Об этом передает пресс-служба ГФС со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова.

"Бастион" будет проходить по всей таможенной территории Украины с 3 июня по 31 декабря. С ее помощью собираются перекрыть каналы контрабанды.

По словам пресс-службы, благодаря операции "Бастион" может уменьшиться доля теневой экономики, а государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления.

Власов подчеркнул, что главной целью спецоперации является наполнение госбюджета. По его словам, "Бастион" увеличит налоговые и таможенные поступления до 2 миллиардов гривен ежемесячно. Также будет создан штаб, куда войдут должностные лица руководящего состава ГФС.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области сотрудники ГФС погорели на взятке. При получении одной из частей взятки в $400 таможенников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что в Кабмине рассказали о повышенных зарплатах для новых глав таможни и налоговой.