Экс-губернатор Одесской области Михаила Саакашвили, который сегодня во второй раз вернулся в Украину, заявил, что не будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил журналистам, которые встречали его сегодня в аэропорту "Борисполь" в Киеве.

На вопрос о том, намерен ли он идти на парламентские выборы, Саакашвили ответил: "Знаете, дайте мне оглядеться, оглянуться вокруг. Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине, полному избавлению от барыг и людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду делать все, чтобы пришло много новых людей. Все, чему я могу способствовать, то и буду делать".

Напомним, сегодня в 17:28 самолет, на котором Саакашвили летел из Польши в Украину, приземлился в столичном аэропорту Борисполь, где его встречали десятки сторонников.

Как сообщала "Страна", в зале ожидания аэропорта собралось несколько десятков человек с группы поддержки "Рух новин сил", у всех в руках плакаты и флаги.

Ранее сообщилось, что после возвращения Михаила Саакашвили в Украину партия "Рух новых сил" планирует участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал один из лидеров политсилы Давид Сакварелидзе.

До этого глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Раду после своего возвращения в Украину. По его словам, политик не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины, а он прожил 4.