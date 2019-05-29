Сегодня, 29 мая, во Львове из-за непогоды подтопило центральные улицы. Видео и фото наводнения опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

На проспекте Черновола Фото: facebook.com

Так, из-за ливня на улице Стуса образовалась "река". Аналогичная ситуация наблюдается на львовских улицах Джерельной и Левицкого.

Улица Левицкого Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

На опубликованном видео видно, как на ул. Джерельной легковушки буквально "плывут" по автодороге. Из-за непогоды подтоплены также улица Медовой Печеры и проспект Черновола.

Видео: facebook.com

Напомним, что Закарпатье уже уходило под воду из-за сильных ливней.

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