Спецпрокурор Роберт Мюллер, не обнаруживший никакого сговора Дональда Трампа с Россией, заявил, что он официально закрывает свой офис и уходит из Министерства юстиции США. Об этом чиновник заявил в среду, 29 мая, выступая перед журналистами.

По словам Мюллера, после отставки он намерен вернуться к личной жизни. Его выступление опубликовал FOX 10 Phoenix.

Роберт Мюллер с начала 2017 года возглавлял расследование слухов "о вмешательстве России в американские выборы". На их проверку было потрачено больше двух лет и миллионы долларов, однако каких-либо доказательств или признаков "сговора" президента США Дональда Трампа с Россией так и не нашли.

В итоге представители российской компании "Конкорд", которая является ответчиком в деле о "вмешательстве России в американские выборы", потребовали привлечь к уголовной ответственности самого Мюллера и генерального прокурора США Уильма Барра.

Через несколько дней после подачи иска заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке.

Видео: youtube.com/FOX 10 Phoenix

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп заявил о своем нежелании, что бы спецпрокурор Мюллер давал показания перед Конгрессом США.

Напомним, что после обнародования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не выявил никакой связи между предвыборным штабом Трампа и Россией, президент США перехватил инициативу и обрушился с резкой критикой в адрес представителей Демпартии. Их обвинили в попытке свержения:

"Надеюсь, кто-то обратит внимание на другую сторону (Демпартию - прим.ред.). Это была незаконная попытка свержения, которая завершилась неудачей и, надеюсь, кто-то проверит тех, кто на другой стороне. После долгого разбирательства, после долгого расследования, после того, как столько людей серьезно пострадали, после всего этого, было объявлено, что сговора с Россией не было", - отметил Дональд Трамп.