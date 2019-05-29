Пока еще действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое отношение к легализации марихуаны, проституции и однополых браков, заявив, что из трех пунктов два не поддерживает.

"Из трех два "нет", - сказал он на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о его отношении к легализации марихуаны, проституции и однополых браков, пишет Интерфакс-Украина. В то же время, Гройсман не захотел отвечать легализацию чего именно не поддерживает. Впрочем, скорее всего, "да" Гройсмана касается медицинской марихуаны, старт легализации которой дали в Раде в этом месяце.

Напомним, что Комитет Рады одобрил отставку Гройсмана и новый Избирательный кодекс.

Также мы писали о том, что Гройсман отрицает наличие у НАБУ дела против него по факту подделки диплома о высшем образовании.