Во вторник, 28 мая, на совещании в Министерстве юстиции Украины было решено расформировать одесскую колонию № 51, в которой 27 мая вспыхнул бунт заключенных. Об этом "Стране" сообщили источники в Минюсте.

"Пока это предварительное решение. Пока не решено, куда будут переведены осужденные из учреждения № 51. Подготовкой плана по расформированию колонии будет заниматься Государственная криминально-исполнительная служба Украины. На подготовку плана отведено пять месяцев" - сообщил источник "Страны" в Минюсте.

Таким образом, эта информация подтверждает версию "Страны" о том, что беспорядки могут стать поводом для расформирования колонии, земля под которой будет затем отдана под застройку.

Ранее мы разбирались, почему случился бунт в одесской колонии. Утром 27 мая в одесской исправительной колонии № 51 вспыхнули массовые беспорядки.

Исправительное учреждение сразу же оцепил тюремный спецназ, полиция и Национальная гвардия. К середине дня заключенные согласились на переговоры с руководством пенитенциарной службы. После подавление бунта в одесской колонии усилили охрану, а заключенных оставили без свиданий.

Напомним, что в результате бунта в одесской колонии пострадали 17 человек.