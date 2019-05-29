"Страна" публикует первые фотографии и видео бывшего президента Грузии и экс-главы облгосадминистрации Одессы Михаила Саакашвили, который сегодня во второй раз вернулся в Украину.

Фото: "Страна"

Как видно на видео, политика встретили с хлебом и солью, распевая гимн Украины под бой барабанов. При этом в помещении аэропорта, куда прибыл Саакашвили, наблюдается настоящая давка. Журналисты и встречающие окружили Саакашвили в плотное кольцо.

Видео: YouTube/Страна.ua

Сегодня изгнанный ранее из Украины политик Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Его самолет, на котором он летел из Польши, приземлился в столичном аэропорту Борисполь в 17:28 , где его встречали десятки сторонников.

При этом в зале ожидания аэропорта собралось несколько десятков человек с группы поддержки "Рух новин сил", у всех в руках плакаты и флаги.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.