Акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины за период с января 2015 года по март 2019 года присвоен гриф "Секретно". Об этом говорится в ответе Государственной аудиторской службы, которую обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает "Экономическая правда".

В Госаудитслужбе подчеркнули, что ознакомление с упомянутым аудиторским отчетом возможно только при наличии допуска к государственной тайне.

"Согласно закону о государственной тайне гриф "Секретно" может быть снят не ранее чем через 5 лет, - отметил Глеб Каневский и добавил, что если новый секретарь СНБО Александр Данилюк и получит информацию о ревизии расходов, в том числе и на скандальные серверы и мониторы, то не сможет ее публично обнародовать".

Эксперт также обращает внимание на то, что Государственная аудиторская служба провела ревизию именно на основании обращения СНБО, которое было направлено в начале года. Таким образом предыдущая команда Александра Турчинова себя подстраховала.

Как писала "Страна", новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. После этого Турчинов заявил, что главный ситуационный центр СНБО, в котором находится соответствующее оборудование, работает в штатном режиме и охраняется.